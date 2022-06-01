Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

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Yukatel Kayserispor’da Hikmet Karaman dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekiple, Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı yakalayan tecrübeli teknik adamın sözleşmesi dün itibarıyla sona erdi. Ligde topladığı 47 puanla 14’üncü sırada yer alan Karaman ve öğrencileri, Türkiye Kupası’nda ise finalde Demir Grup Sivasspor’a 3-2 mağlup olmuştu. Kayseri ekibinden yapılan açıklamada Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hikmet Karaman’a emekleri için teşekkür edilen açıklamada, “Teşekkürler Hikmet Karaman. 31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

BERNA GÖZBAŞI’DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tecrübeli teknik adama teşekkür etti. Gözbaşı şu ifadeleri kullandı:

”Teşekkürler Hikmet hocam… Sezon başında yeniden kurduğumuz kadromuz ile ligin 2. haftasından itibaren özveri ile mücadele eden, tüm birikimini ortaya koyan teknik direktörümüz Hikmet Karaman’a bundan sonraki futbol kariyerinde üstün başarılar diliyoruz.”