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Kayserispor ile Göztepe yenişemedi: 1-1

Milli takım arasının ardından ligin ilk maçında Kayserispor ile Göztepe iki devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

Güncellenme: 15:43, 03/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Kayserispor ile Göztepe yenişemedi: 1-1

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Ligde son iki maçını da kaybeden takımların mücadelesinde ilk gol Kayserisporlu İlhan Parlak’tan geldi. Lennon’ın kanattan yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan İlhan, ilk yarının skorunu 1-0 olarak belirledi.

Göztepe’nin cevabı 48. dakikada geldi. Makedon golcü Jahovic ceza sahası dışında aldığı pasla topu ceza sahası yayına sürdü ve uzak köşeye topu göndererek kaleci Doğan’ı çaresiz bıraktı: 1-1.

Bu sonucun ardından Kayserispor 32 puana, Göztepe ise 40 puana yükseldi.

Ligin 33. haftasında Göztepe, Salı günü Çaykur Rizespor ile sahasında; Kayserispor ise aynı gün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Yayınlanma Tarihi:15:39,