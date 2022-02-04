Kayserispor ile Hatayspor’un 7 gollük enfes düellosu

Süper Lig 7 gollü enfes mücadeleyle geri döndü! Kayserispor, iki penaltı kullandığı ve Hatayspor karşısında 4-1'lik üstünlük yakaladığı maçtan 3 puanı 4-3'lük galibiyetle aldı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’de iki haftalık ara sona verdi ve heyecan 24. hafta maçlarıyla yeniden başladı. Kadir Has Stadı’nda Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-3 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 8, galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Kayserispor 14. dakikada Uğur Demirok ile penaltıda yararlanamazken, 11 dakika sonra çıkan ikinci penaltıda bu kez Burak ile 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Ev sahibi takım 47’da Carlos Mane’nin golüyle durumu 2-0’a getirdi. Hatayspor ise 51’de Saint-Louis’in golüyle skoru 2-1 yapıp puan için umutlandı! Ancak Kayserispor 7 dakikada bulduğu iki golle maçı koparmayı başardı! 61’de Emrah Başsan ve 68’de Uğur Demirok’un golleriyle sarı-kırmızılım 4-1’lik üstünlük sağladı.

70. dakikada stoper Falette’in ceza sahasının hemen dışından sol ayağıyla çektiği enfes şutta top filelere giderken durumu 4-2’ye geldi. Hatayspor, rakibini bu golden sonra yarı sahaya hapsetti! Farkı eritmeye çalışan konuk takımın aradığı gol 90+3’te Diouf’la geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor’un iç sahadaki formu devam ederken, Hatayspor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Kayserispor maç fazlası ve 34 puanla 9. sıraya yükseldi. Hatayspor ise maç fazlası ve 36 puanla 7. sırada kaldı.

Ligin 25. haftasında Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile; Hatayspor ise 14 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.