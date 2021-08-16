Kayserispor ile Rennes, Doğan Alemdar transferi için anlaştı

Kayserispor, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes takımı ile anlaştı.

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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa’nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar’ın Rennes’e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi.

Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Euro’ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa’ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.