Kayserispor, İstanbulspor karşısında ikinci yarı açıldı: 2-4
Kayserispor ilk yarıda iki kez geriye düştüğü mücadelenin ikinci yarısında attığı 3 golle İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-2 kazanarak deplasmanda iki maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 18’de Mane, 52. dakikada Onur, 83’te Emrah ve 89’da İlhan attı.
İstanbulspor’da ise 10. dakikada Lokilo ve 32. dakikada Ethemi’nin attığı goller puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla İstanbulspor 15 puanla 18. sırada kalırken, Kayserispor 29 puanla 7. sıraya yükseldi.
Ligin 22. haftasında Kayserispor 2 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de Başakşehir’i konuk edecek. İstanbulspor da aynı gün aynı saatte Konyaspor’u ağırlayacak.