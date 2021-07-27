Kayserispor, Kosova şampiyonuyla yenişemedi

Kayserispor, Kosova Süper Lig şampiyonu FC Ballkani ile hazırlık maçı oynadı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan müsabakada karşılıklı goller vardı. İlk yarısını yenik kapatan sarı-kırmızılı takım ikinci yarıda attığı golle eşitliği buldu. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile berabere bitti.

Kayserispor’un yeni transferleri Bilal Bayazıt, Emrah Başsan, Majid Hosseini, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı ve Lionel Carole bu hazırlık maçında forma giydi. Sarı Kırmızılı takımın golünü Manuel Fernandes attı.