Kayserispor nefes aldı, Göztepe yıkıldı: 1-2

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ve Göztepe arasındaki maç nefes kesti. İzmir'de oynanan ve ilk yarıda atılan üç golle sonuçlanan maçın ardından ligin alt sıraları iyice karıştı...

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Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, 2-1’lik mağlubiyetle ligde kalma umutlarını iyice tüketti. Maçın son dakikalarında birçok gol kaçıran ve beraberlik fırsatlarını tepen Göztepe, üst üste 9. mağlubiyetini aldı. Ligde 5 haftadır kazanamayan Kayserispor ise, kümede kalma yarışında kritik bir zafer elde etti.

Konuk ekip Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydederken, Göztepe’nin tek golü 45’te Franco Di Santo’dan geldi. Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken, 90. dakikada penaltı bekleyen Göztepe VAR’a takıldı. Jahovic’in son dakikalarda bir topu direkten dönerken 2-1’lik yenilginin ardından 27 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükseldi. Kayserispor bir sonraki maçında Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.