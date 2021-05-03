Kayserispor öne geçtiği maçta Yeni Malatya’ya puan verdi

Süper Lig’in dibinde bu hafta kıyasıya bir puan savaşı yaşanıyor… Başakşehir, Ankaragücü, Kasımpaşa, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor aynı saatte başlayan maçlarda puan kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Denizlispor’u 6-3 mağlup ederek büyük moral bulan Kayserispor bitime 3 hafta kala öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Son 6 maçta 6 puan toplayabilen sarı kırmızılı ekip hala tehlike bölgesinden uzaklaşamadı.

İlginizi Çekebilir Başakşehir nefes aldı, Ankaragücü'nü ateşe attı: 1-2

41. dakikada İlhan Parlak’ın attığı golle deplasmanda öne geçen Kayserispor, Adem Büyük’ün 65’te attığı gole engel olamadı. Attığı kafa golüyle puanı kurtaran Adem Büyük, bu sezon Malatyaspor forması altında 13 gole imza attı.

39 puanla 17’nci sıraya yerleşen Kayserispor son 3 maçta sırasıyla Gaziantep, Başakşehir (D) ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

41 puanla 15. sırada kalan Yeni Malatyaspor ise son 3 karşılaşmasını sırasıyla Rizespor (D), Hatayspor ve Galatasaray (D) ile oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

40. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Sabovic'in pasında topla buluşan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük’ün kafa vuruşu kaleci Doğan’da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem’in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.

55. dakikada Mallan’ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Hafez’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

86. dakikada Mallan’ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.