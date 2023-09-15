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Kayserispor Onurcan Piri’yi transfer etti

Kayserispor Onurcan Piri'yi transfer etti... Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 28 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri ile 3 sözleşme imzaladı.

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Kayserispor Onurcan Piri’yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin kapanmasına saatler kala sürpriz bir hamle yaptı. Transfer yasağı bulunan ancak uzun uğraşlar sonucu tahtasını yeniden açtıran sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki deneyimli kaleci Onurcan Piri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala, sarı-kırmızılı ekip, son olarak Giresunspor’da forma giyen serbest statüdeki file bekçisi Onurcan Piri’yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan videolu açıklamada, Piri’nin Kayserispor forması ile verdiği pozlara yer verildi. (DHA)

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