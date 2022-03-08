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Kayserispor sahasında 10 maç sonra kaybetti

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi. Kayserispor iç sahada 10 maç sonra kaybetti.

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Kayserispor sahasında 10 maç sonra kaybetti

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 2-1 yenik tamamladı.

Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor’a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti.

Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Kayserispor’un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:

  • Kayserispor-Adana Demirspor 1-1
  • Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
  • Kayserispor-Galatasaray 3-0
  • Kayserispor-Trabzonspor 1-2
  • Kayserispor-Karagümrük 2-1
  • Kayserispor-Göztepe 1-1
  • Kayserispor-Antalyaspor 2-0
  • Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
  • Kayserispor-Sivasspor 3-0
  • Kayserispor-Altay 1-0
  • Kayserispor-Başakşehir 1-0
  • Kayserispor-Hatayspor 4-3
  • Kayserispor-Giresunspor 2-1
  • Kayserispor-Alanyaspor 1-2
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