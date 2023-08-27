Kayserispor, Samsunspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’deki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayan Mondihome Kayserispor, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1'lik galibiyetle tamamladı.

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Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor’u ağırlayan Mondihome Kayserispor, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor ise, üçüncü maçında da 3 puana ulaşamadı.

Ev sahibi Kayserispor 16. dakikada Anthony Uzodimma’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Marius Mouandilmadji skora dengeyi getirdi.

Kayserispor’un ilk golünde asisti yapan kaptan Mame Thiam, 38’de bu kez ağları sarsan isim oldu ve Kayserispor’u 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

İkinci yarıda iki takım da birçok net fırsattan yararlanamazken, Kayserispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ligde iki beraberliği bulunan Kayserispor, bu sonuçla ilk 3 puanını hanesine yazdırdı ve 5 puana ulaştı. Samsunspor ise, üçüncü maçında ikinci yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Kayserispor bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olurken, Samsunspor evinde istanbulspor’u ağırlayacak.