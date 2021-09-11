Kayserispor seriye bağladı, Kasımpaşa ilk kez yenildi

Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Kayserispor, ilk ve ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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Süper Lig 4. haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi Kayserispor 2-0’lık galibiyetle tamamladı ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Kayserispor 33. dakikada Bernard Mensah’ın attığı golle öne geçerken, asisti yeni transfer Mame Thiam yaptı. Kasımpaşa’nın ikinci yarıda beraberliği sağlama çabaları sonuçsuz kalırken, 90+2’nin son saniyelerinde Miguel Cardoso ile ikinci golü bulan Kayserispor galibiyetini perçinlemiş oldu.

Kayserispor bu sonuçla puanını 7 yaparken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı ve galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Kasımpaşa bir sonraki maçında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Kayserispor ise, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.