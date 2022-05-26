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Kayserispor Sivasspor | Ziraat Türkiye Kupası Finali

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor Sivasspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de. Kayserispor ile Sivasspor'un kozlarını paylaştığı finalde kupayı müzesine götürecek takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiş biletinin de sahibi olacak.

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Kayserispor Sivasspor | Ziraat Türkiye Kupası Finali

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Süper Lig’i 14. sırada tamamlayan Kayserispor ile 10. sırada sezona nokta koyan Sivasspor kupa için karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finali hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 20.45.

Kayserispor’un final yolu: Artin Hopa, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediye, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor

Sivasspor’un final yolu: Ankaragücü, Bandırmaspor, Karagümrük, Alanyaspor

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