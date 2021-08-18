Kayserispor taraftarının Hikmet Karaman isyanı

Kayserispor sezonun ilk maçında aldığı yenilgi sonrasında teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Yalçın Koşukavak'ın ayrılıp takımın başına Hikmet Karaman'ın getirilecek olmasına tepki gösterdi.

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Süper Lig’e Altay deplasmanındaki 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Kayserispor’da teknik direktör Yalçın Koşuvak ile yollar ayrıldı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, yeni teknik direktörü ise hızlıca buldu. Geçen sezon Ankaragücü’nü çalıştıran ve takımın Süper Lig’e veda etmesinin ardından Başkent ekibinden ayrılan Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı kulüple anlaştı.

Kayserispor taraftarları ise Karaman ismine tepkili! sosyal medya platformu Twitter’da ‘hikmetkaramanistemiyoruz’ hashtag’i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

‘Artık yeter takımı uçuruma sürüklemeyin’, Ne hikmetse yönetilemiyoruz’, Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli’ gibi paylaşımlar yapan taraftarlar tepkisini dile getirdi.

Hikmet Karaman, Kayserispor’da daha önce iki dönem görev yaptı. Karaman, 2004-2005 sezonunda 31 maçta takımın başında yer aldı ve 1.32 puan ortalamasına ulaştı.

13 yıl sonra yeniden Kayserispor’un başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, 2018-2019 sezonunda da 30 maçta 1.20 puan ortalamasında kaldı.