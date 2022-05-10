Kayserispor Trabzonspor maçı nefes kesti! İlk finalist belli oldu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı adeta nefesleri kesti. Tam altı golün atıldığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında peş peşe gelen goller, Türkiye Kupası'nda finale yükselen takımı belirledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kayserispor, evinde uzatma dakikalarında peş peşe bulduğu gollerle Trabzonspor’u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maçın hemen başında Anthony Nwakaeme ile öne geçen Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Emrah Başsan ve Majid Hosseini ile Kayserispor 2-1 öne geçti. Son bölümü nefes kesen maçta Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor beraberliği yakaladı. 90+1. dakikada Mame Thiam’ın penaltı golüyle 3-2 öne geçen Kayserispor, 90+6. dakikada bir gol daha bularak skoru 4-2’ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-2 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında finale yükselen takım oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN SONRA…

Kayserispor böylece Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor’u da eleyerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Kayserispor’un rakibi, Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Final karşılaşması 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI