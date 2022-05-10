Kayserispor Trabzonspor maçı nefes kesti! İlk finalist belli oldu
Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı adeta nefesleri kesti. Tam altı golün atıldığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında peş peşe gelen goller, Türkiye Kupası'nda finale yükselen takımı belirledi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kayserispor, evinde uzatma dakikalarında peş peşe bulduğu gollerle Trabzonspor’u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Maçın hemen başında Anthony Nwakaeme ile öne geçen Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Emrah Başsan ve Majid Hosseini ile Kayserispor 2-1 öne geçti. Son bölümü nefes kesen maçta Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor beraberliği yakaladı. 90+1. dakikada Mame Thiam’ın penaltı golüyle 3-2 öne geçen Kayserispor, 90+6. dakikada bir gol daha bularak skoru 4-2’ye taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-2 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında finale yükselen takım oldu.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN SONRA…
Kayserispor böylece Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor’u da eleyerek finale yükselme başarısı gösterdi.
Kayserispor’un rakibi, Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Final karşılaşması 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 3′ Carole'nin ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
- 5′ Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
- 8′ Sağ kanattan savunmanın arkasına doğru atılan pasta sol çaprazda topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.
- 9′ Ceza sahası dışında topla buluşan Thiam'ın sol çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 25′ Onur'un sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topla buluşan Bertolacci'nin bekletmeden plase vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
- 27′ Ramazan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Mustafa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
- 31′ Ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.
- GOL! 48′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak şutunu çekti. Savunmaya çarparak kaleci Uğurcan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 1-1
- 52′ Bertolacci'nin sol kanttan içeri gönderdiği topa dokunan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
- GOL! 59′ Bertolacci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Hosseini'nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
- 68′ Bertolacci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah'ın kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Thiam bekletmeden vurdu, çizgi üzerinde savunmaya çarpan top kornere gitti.
- GOL! 82′ Cornelius'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşunda kaleci Lung topu çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bakasetas, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
- GOL! 90+1′ Emrah'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. 3-2
- GOL! 90+6′ Sağ kanatta topu alan Emrah, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2