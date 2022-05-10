Kayserispor Trabzonspor maçının ardından taraftara tepki

Trabzonspor futbolcuları Uğurcan Çakır ve Tymoteusz Puchacz, Kayserispor ile oynanan Türkiye Kupası rövanş maçında yaşananlara tepki gösterdiler.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor, evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Yukatel Kayserispor’a 4-2 mağlup olarak elendi. Karşılaşma boyunca Kayserispor taraftarının sahaya attıkları yabancı maddelere, Trabzonspor futbolcuları Uğurcan Çakır ve Tymoteusz Puchacz’dan tepki geldi.

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama Kayserispor taraftarlarını değil… Kayserispor taraftarı maçın başından beri eline ne geçtiyse sahaya attı! Çok çirkin görüntüler, çok ayıp… Buraya şampiyon takım gelmiş. Şampiyon takıma hürmet beklerdik. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Biz bir de onlara kardeş takım diyoruz, böyle kardeş takım olmaz. Taraftarımız bunları sakın unutmasınlar. Kayserispor takımını tebrik ediyorum sadece…”

Trabzonspor’un Polonyalı futbolcusu Tymoteusz Puchacz da yaşananlara tepki gösterdi. Tymoteusz Puchacz, açıklamasında “Kayserispor takımını tebrik ederim ancak taraftarların sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar. Bugün gördüğüm görüntüler çok çirkindi” ifadelerini kullandı.