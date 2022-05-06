Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının bilet fiyatları belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Satışa sunulan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı biletlerinin fiyatları şu şekilde:
Batı balkon tribün: 80 TL
Batı alt tribün: 50 TL
Doğu alt tribün: 30 TL
Doğu üst tribün: 20 TL
Kuzey alt ve üst tribün: 10 TL
Güney alt tribün: 10 TL