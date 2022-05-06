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Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının bilet fiyatları belirlendi.

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Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Satışa sunulan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı biletlerinin fiyatları şu şekilde:

Batı balkon tribün: 80 TL

Batı alt tribün: 50 TL

Doğu alt tribün: 30 TL

Doğu üst tribün: 20 TL

Kuzey alt ve üst tribün: 10 TL

Güney alt tribün: 10 TL