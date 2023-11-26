Kayserispor ve Adana Demirspor yenişemedi: 1-1

Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmada Kayserispor ve Adana Demirspor 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor’u ağırlayan Kayserispor, geriye düştüğü maçı 1-1’lik beraberlikle tamamlamayı başardı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın golüyle 1-0 öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için baskı kuran ev sahibi Kayserispor, 73. dakikada Aylton Boa Morte’nin ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın üstünlük çabası sonuç vermezken, Adana Demirspor’un bir topu direkten döndü. Kayserispor ise, iki net fırsattan yararlanamadı.

Bu sonuçla iki ekip de 23 puana ulaştı. Kayserispor bir sonraki maçta deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Adana Demirspor ise, Samsunspor’u ağırlayacak.