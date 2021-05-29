Kayserispor yardım kampanyası başlattı

2021-2022 futbol sezonunda da Süper Lig’de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, lig öncesi ödemelerini gerçekleştirmek ve transfer harcamaları yapabilmek adına yardım kampanyası başlattı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor Kulübünün banka hesap numaralarını paylaşarak bir açıklama yaptı.

Berna Gözbaşı açıklamasında, “Çok zor bir sürecin ardından bir o kadar zor bir sürece başlıyoruz. Ligde kaldık her şey bitmedi. Asıl şu an başlıyor mücadele. Tüm Kayserispor sevdalılarının da maddi katkılarını bekliyoruz” ifadelerindi kullandı.

51 milyon TL’si transfer tahtasının açılması için olmak üzere kulübün kasasına 170 milyon TL para koyan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs tarihinden itibaren Kayserispor için topyekün bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtmiş ve Kayseri’deki tüm oda başkanları, belediye başkanları, sanayici, işadamı, esnaf ve Kayserispor sevdalılarına seslenip ekonomik destek çağrısı yapmıştı.

İlhan Parlak'ın sözleşme bedeli arttı

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanı İlhan Parlak'ın geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performanstan ötürü sözleşme bedeli artırıldı. Kendisine vaadedilen sözleşme bedeline zam alan ve artmış bir şekilde alacağını tahsil eden İlhan Parlak, 2021-2022 futbol sezonunda da Kayserispor'un başarısı için çaba sarf edecek.

Kaptan Parlak, sarı kırmızılı forma için gösterdiği özverinin takdir edilmesinden ötürü son derece mutlu olduğunu ifade ediyor. İlhan Parlak, “Yeni sezonda yine Kayserispor için ter dökeceğim” dedi.