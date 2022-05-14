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Kayserispor Yeni Malatyaspor’u rahat geçti

Sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Kayserispor, rakibini net bir skorla mağlup etti.

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Kayserispor Yeni Malatyaspor’u rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kayserispor’un gollerini Gökhan (2) ve Hayrullah kaydetti.

Kayserispor bu galibiyetle 47’ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 10′ Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
  • GOL! 11′ Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
  • 16′ Savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 29′ Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.
  • GOL! 45′ Sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
  • 57′ Topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan'a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
  • 58′ Ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
  • GOL! 72′ Yasir'in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
  • 78′ Kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
  • 88′ Hayrullah'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.