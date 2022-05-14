Kayserispor Yeni Malatyaspor’u rahat geçti
Sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Kayserispor, rakibini net bir skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Kayserispor’un gollerini Gökhan (2) ve Hayrullah kaydetti.
Kayserispor bu galibiyetle 47’ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 10′ Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
- GOL! 11′ Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
- 16′ Savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 29′ Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.
- GOL! 45′ Sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
- 57′ Topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan'a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
- 58′ Ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
- GOL! 72′ Yasir'in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
- 78′ Kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
- 88′ Hayrullah'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.