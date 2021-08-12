Kayserispor’a Portekizli kanat oyuncusu

Kayserispor, Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane'yi transfer etti. Mane, Kayserispor'un bu sezonki 13. transferi oldu.

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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım son olarak Portekizli futbolcu Carlo Mane ile anlaşma sağladı.

Transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Mane de tamam… Yarın gece Kayseri’de. Haftaya çarşamba gününü de bekleyin” ifadelerine yer verdi.

Mane, Kayserispor’un bu sezon yaptığı 13. transfer oldu. Sarı-kırmızılı takım daha önce de Lionel Carole, Emrah Başsan, Mario Gavranovic, Onur Bulut, Mustafa Pektemek, İbrahim Akdağ, Majid Hosseini, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Bilal Bayazit, Olivier Kemen ve Gökhan Sazdağı’nı kadrosuna katmıştı.