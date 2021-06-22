Kayserispor’da ayrılık! Rusya’ya transfer oldu

Kayserispor’un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Besard Sabovic, Rus ekibi Khimki’ye bedelsiz transfer oldu.
Kayserispor Kulübü’nden ‘Teşekkürler Sabovic’ başlığıyla yapılan açıklamada; “Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic'in Rusya'nın Khimki Kulübü’ne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasından İsveç Ligi takımlarından Mjallby’den Kayserispor’a 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığından gelen Sabovic, sarı-kırmızılı forma altında 11 maçta 1 asist yapmıştı.