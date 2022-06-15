Kayserispor’da Çağdaş Atan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ömer Erdoğan'la anlaşmanın iptal olmasından sonra teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ömer Erdoğan ile el sıkışan Kayserispor, anlaşmanın iptal olmasından sonra Çağdaş Atan’ın göreve getirildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun” denildi.

Daha önce Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük yapan Çağdaş Atan, 2020 yılında Alanyaspor’da ilk teknik direktörlük deneyimine başladı. Eylül 2021’de Akdeniz ekibiyle yollarını ayıran Atan, 47 maçta 1.51’lik maç başına puan ortalamasına sahip.

Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun.#YukatelKayserispor#Kayserispor2023 pic.twitter.com/NyVYUU9iuH — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) June 15, 2022



Sezon sona erdikten sonra Hatayspor’dan ayrılan Ömer Erdoğan’ın, 5 Haziran’da Kayserispor ile anlaştığı açıklanmıştı. Ancak transfer tahtasındaki sorunlar nedeniyle anlaşmanın iptal olduğunu söyleyen Erdoğan, “Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.

BERNA GÖZBAŞI: “AYAKLARIMIZ YERE BASMALI”

Konuya dair açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz.”