Kayserispor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

Kayserispor'un teknik direktörü Çağlar Atan, görevinden ayrıldı. Atan, yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı ekipten ayrılma kararına dair detaylar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan sürede çok yıprandığını ve yorulduğunu belirtti.

Atan açıklamasında, “Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık. Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.” ifadelerine yer verdi.

Ayrılık zamanının geldiğini kaydeden Atan, “Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden.” ifadelerini kullandı.

Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. (AA)

Kayserispor, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Samsunspor’u evinde 2-1 yenen Kayserispor, GAlatasaray ile 0-0, İstanbulspor ve Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.