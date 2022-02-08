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Kayserispor’da Fenerbahçe maçı öncesi 3 corona çıktı

Kayserispor'da bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı.

Yayınlanma: 14:31 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kayserispor’da Fenerbahçe maçı öncesi 3 corona çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor’da Gökhan ve Cenk’ten sonra 3 futbolcu daha corona virüs salgınına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo’nun corona virüs testleri pozitif çıktı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı’nın corona virüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın (Çarşamba) İstanbul’a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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