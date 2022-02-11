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Kayserispor’da Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung ve Mario Gavranovic, Galatasaray maçı öncesi antrenmanlara katıldı.

Yayınlanma: 18:17 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kayserispor’da Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Yukatel Kayserispor hazırlıklarını sürdürürken, kaleci Silviu Lung ve Mario Gavranovic İstanbul’a giderek takıma katıldı. Kaleci Cenk’in de antrenmanlara iştirak ettiği sarı kırmızılı takım, çalışmalarını Kasımpaşa sahasında sürdürdü.

Rumen file bekçisi Silviu Lung ve İsviçreli golcü Mario Gavranovic, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın şans vermesi halinde Galatasaray’a karşı forma giyebilecek.

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