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Kayserispor’da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Kayserispor’da Ömer Erdoğan dönemi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

2021-2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor’da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul’da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.