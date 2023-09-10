Kayserispor’da Recep Uçar dönemi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ın getirildiğini duyurdu.
MondiHome Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
”Hoş Geldin Recep Uçar
Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır.
Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Mondihome Kayserispor Kulübü”