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Kayserispor’da Recep Uçar dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ın getirildiğini duyurdu.

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Kayserispor’da Recep Uçar dönemi

MondiHome Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Hoş Geldin Recep Uçar

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır.

Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Mondihome Kayserispor Kulübü”

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