Kayserispor’da Uğur Demirok’un corona testi pozitif çıktı
Yukatel Kayserispor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un corona virüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da corona virüs şoku yaşanıyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen corona virüs testinde, takımın önemli futbolcularından Uğur Demirok’un testi istenildiği gibi çıkmadı.
Gerçekleştirilen test sonrasında Demirok’un corona virüse yakalandığı tespit edildi.
Corona virüs testi pozitif çıkan takım kaptanı karantinaya alındı.
Tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Kayserispor’da Trabzonspor maçı öncesinde de Gökhan Sazdağı’nın covid-19 testi pozitif çıkmıştı.