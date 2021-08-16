Kayserispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi… Sadece 6 maça çıkabildi

Ligin ilk maçında Altay'a mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdı.

Geçen sezonun 36. haftasında Kayserispor’da göreve başlayan ve 6 maça çıkan Yalçın Koşukavak, bu sezonun ilk maçına çıkmış ve Altay karşısından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Yalçın Koşukavak, Kayserispor’un başında 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.

Kayserispor yönetimi, bu sezonun ilk maçında Altay deplasmanında oynanan futbol ve alınan 3-0’lık yenilgi sonrasında eleştirilen Yalçın Koşukavak ile bugün görüşerek ayrılık kararı aldı.

İstanbulspor’un başında 114 maça çıkan Yalçın Koşukavak, 2018 yılında sarı-siyahlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir takımda bir sezonu tamamlayamadı. 48 yaşındaki teknik direktör, sırasıyla Gazişehir’de 8 maç, Bursaspor’da 18 maç, Altay’da 12 maç, Denizlispor’da 9 maç görev yapabildi. Yalçın Koşukavak, son durağı Kayserispor’da da sadece 6 maça çıkabildi.