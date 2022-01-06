Kayserispor’dan aşı uyarısı

Kayserispor Kulübü, statta maç izlemek isteyen taraftarlara aşı uyarısı yaptı.

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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak sarı kırmızılı taraftarı Covid19 aşısı olmaları konusunda uyardı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında stadyuma giriş şartlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Yapılan bu açıklamaya göre; Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmeye devam edecektir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız” denildi.

TARAFTARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayerispor-Altay maçı öncesinde sarı kırmızılı takım taraftarları adeta seferberlik ilan etti. Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale, sosyal medya hesaplarından maça davette bulundu.

Kayseri’deki futbolseverlerin maça gelmesini ve Kayserispor’a destek çıkmasını isteyen Kapalı Kale taraftar grubu, “9 Ocak Pazar günü saat 16.00’da yeni yılın ilk maçında Kayseri Kadir Has Stadında buluşuyoruz. Kuzey Alt tribünde her zamanki gibi bir araya geliyoruz. Üzerimize düşen gırtlak tribününü yapıyoruz. Tüm taraftarımızı, abi, kardeşlerimizi Altay karşısında takımın arkasındaki güç ve 12.adam olmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı.