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Kayserispor’un efsane başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti

Kayserispor Kulübü efsane başkan Recep Mamur'un 70 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayınlanma: 20:27 - 05 Eylül 2021 Güncellenme:
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Kayserispor’un efsane başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti

14 yıl boyunca Kayserispor başkanlığı yapan iş insanı Recep Mamur hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabı aracılığıyla Mamur’un vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İşte Kayserispor’un başsağlığı mesajı:

”Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

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