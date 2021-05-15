Kayserispor’un Fenerbahçe kadrosunda yedi isim yok

Süper Lig’in 42. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye çekildi. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi. Sarı-Kırmızılı takım kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Kayserispor’da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.

Kayserispor’da bugün Aaron Lennon, Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maç kadrosunda olmayacak.