Kayserispor’un göğüs reklamı anlaşması uzatıldı

Kayserispor, önümüzdeki 3 sezon göğüs reklamı için İstikbal firması ile anlaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, göğüs reklamı için İstikbal ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada “Kayserispor’umuz ile Erciyes Anadolu Holding arasında imzalanan sözleşme ile forma göğüs sponsorumuz olan İstikbal 3 yıl daha şanlı formamızda yer alacak. Kulübümüze her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding’e ve holding CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin’e teşekkür ederiz” denildi.