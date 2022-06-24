Kazımcan Karataş önce Eyüpspor’a, sonra Galatasaray’a…

Altay'ın genç savunma oyuncusu Kazımcan Karataş, Galatasaray'a Eyüpspor üzerinden transfer olacak. 19 yaşındaki savunmacının transfer maliyeti, bonuslarla birlikte 28 milyon TL'yi bulacak.

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Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın yıldız adayı Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaraylı olacak.

Kazımcan’ın bugün Eyüpspor’la sözleşme imzalayıp, daha sonra kiralık olarak Galatasaray’a transfer olacağı öğrenildi. İsmi Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki sol bek Kazımcan’ın yine 1’inci Lig’de mücadele eden Eyüpspor’la 5 yıllık kontrat imzalayacağı, ardından 2 yıllığına Galatasaray’a kiralanacağı ifade edildi. Altay ve Eyüpspor yönetiminin bugün resmi imzaları atması bekleniyor.

BONUSLARLA 28 MİLYON TL…

İzmir temsilcisinin bu transferden 20 milyon TL bonservis ücreti olmak üzere, bonuslarıyla birlikte 24 milyon TL’ye yakın gelir elde edeceği, ayrıca Kazımcan’ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağı bildirildi.

Kazımcan’ın mukavelesinde maç oynama sayısı ve A Milli Takım’a davet edilme durumuna göre Altay’ın ve oyuncunun bonus kazanacağı ifade edildi. Altay’ın bu transferden brüt kazancının 28 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi.