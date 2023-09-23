Kazımcan Karataş sakatlandı
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Rams Başakşehir’e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş, mücadelenin 26. dakikasında Eden Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Oyunun durmasının ardından Kazımcan Karataş’ın tedavisine bir süre saha içerisinde devam edildi. Sol ayağının üstüne zorlukla bastığı görülen Kazımcan, daha sonra sekerek oyun alanı dışına geldi. Soyunma odasına giden 20 yaşındaki oyuncunun yerine oyuna 29. dakikada Kaan Ayhan dahil oldu. (DHA)