SPOR
Abone Ol

Kazımcan Karataş sakatlandı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kazımcan Karataş sakatlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Rams Başakşehir’e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş, mücadelenin 26. dakikasında Eden Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Oyunun durmasının ardından Kazımcan Karataş’ın tedavisine bir süre saha içerisinde devam edildi. Sol ayağının üstüne zorlukla bastığı görülen Kazımcan, daha sonra sekerek oyun alanı dışına geldi. Soyunma odasına giden 20 yaşındaki oyuncunun yerine oyuna 29. dakikada Kaan Ayhan dahil oldu. (DHA)

X Reklam