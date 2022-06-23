Kazımcan Karataş yarışında kazanan takım belli oldu

Altay'ın Süper Lig'deki mücadelesinde aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren Kazımcan Karataş, performansıyla birçok takım tarafından isteniyordu. Beşiktaş ile Galatasaray'ın yarışta olduğu 19 yaşındaki sol bek için sarı-kırmızılı takım kazanan ekip oldu.

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Spor Toto 1. Lig’e düşen Altay’da transferin gözde isimlerinden Kazımcan Karataş, Galatasaray ile anlaşma sağladı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek ve menajeri bugün İstanbul’da Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Altay Başkanı Ayhan Dündar ise transfer görüşmesine İzmir’den katıldı.

İki kulüp arasında bonservis bedelli ve bonuslar konusunda prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi. Son olarak Ümit Milli Takıma davet edilen Kazımcan’ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay’ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ RESMEN İSTEMİŞTİ

Altay formasıyla Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, Konyaspor ve Beşiktaş resmi teklifte bulunmuştu. Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray transferi bitiren kulüp oldu. Kazımcan, geçen sezon Süper Ligde 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı. (DHA)