KBV’den MHK devrimi

Kulüpler Birliği Vakfı, tartışılan Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) oturumu sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısıyla ilgili 6-7 aydır yaptıkları çalışmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“PFDK ve UÇK'nın yapısı değiştirildi. MHK'nın yapısının da diğer birimlerle uyumlu olması lazım. Tüm takımların sorduğu soru şu: Atamalar, değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre belirleniyor? Şeffaflıktan uzak bir yapı her zaman tartışılır. 20 yılda 15 MHK gitti-geldi. 6-7 federasyon, 150'nin üzerinde kulüp başkanı değişti. Ama bazı isimler hiç değişmiyor! Sıkıntıların giderilmesi ve malum sorunların aşılması lazım. Canı yanan yönetici başkan konuşuyor. Sonra sportmenliğe aykırı açıklama. 200 bin lira para cezası… Belki de sistem bundan besleniyor. Kulüplerin ilk kez bir çözüm için bu kadar birlik içinde hareket ettiğini görüyorum.”