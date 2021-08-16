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Keçiörengücü Altınordu maçında bir puan uzatmada geldi

Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü karşısında maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı hanesine yazdırdı.

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Keçiörengücü Altınordu maçında bir puan uzatmada geldi

TFF 1. Lig’in ilk haftasındaki Ankara Keçiörengücü, Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Keçiörengücü, Issah ile öne geçerken, maçın uzatma dakikalarında Hüsamettin Yener’in kaydettiği gol, Altınordu’ya bir puanı getirdi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay

Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Haşim Arda Sarman dk. 80), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Issah dk. 63), Pululu, Burak Aydın (Diallo dk. 70), Erdem Onur Beytaş (Hamza Gür dk. 70), Eze

Yedekler: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Bilal Budak, İbrahim Mirza Aral, Berkan Turan, Turgay Kaya

Teknik Direktör: İlker Püren

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Muzaffer Kocaer dk. 79), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 86), Burak İnce (Anıl Arıcıoğlu dk. 79), Feytullah Gürlük (Şeref Özcan dk. 70), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 70)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Özgür Deryol, Metehan Yılmaz, Kenan Fakılı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Issah (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin Yener (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı kartlar: Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Uğur Utlu, Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)