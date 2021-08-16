Keçiörengücü Altınordu maçında bir puan uzatmada geldi
Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü karşısında maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig’in ilk haftasındaki Ankara Keçiörengücü, Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Keçiörengücü, Issah ile öne geçerken, maçın uzatma dakikalarında Hüsamettin Yener’in kaydettiği gol, Altınordu’ya bir puanı getirdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay
Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Haşim Arda Sarman dk. 80), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Issah dk. 63), Pululu, Burak Aydın (Diallo dk. 70), Erdem Onur Beytaş (Hamza Gür dk. 70), Eze
Yedekler: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Bilal Budak, İbrahim Mirza Aral, Berkan Turan, Turgay Kaya
Teknik Direktör: İlker Püren
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Muzaffer Kocaer dk. 79), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 86), Burak İnce (Anıl Arıcıoğlu dk. 79), Feytullah Gürlük (Şeref Özcan dk. 70), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 70)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Özgür Deryol, Metehan Yılmaz, Kenan Fakılı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Issah (dk. 75) (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin Yener (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı kartlar: Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Uğur Utlu, Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)