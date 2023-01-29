Keçiörengücü ile Altay’ın serileri devam etti
Keçiörengücü ile Altay ikinci yarının başında iki dakika içerisinde birbirlerine attıkları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından 4 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Keçiörengücü 37 puanla 4. sırada yer alırken, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altay ise 20 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Kaan Çalışır, Özcan Sultanoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Anderson (Dk. 79 Innocent), Bekir Karadeniz, Abdullah Aydın, Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Bardhi), Dembele
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Naderi, Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 86 Mehmet Gündüz)
Goller: Dk. 48 Paixao (Altay), Dk. 50 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 81 İbrahim Öztürk, Dk. 88 Naderi (Altay)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)