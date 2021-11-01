Keçiörengücü Teknik Direktörü Taşkın’dan Bursaspor taraftarına övgü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bursaspor seyircisini tebrik ederim. Deplasman takımına iyi baskı yapıyorlar” dedi.

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TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk olduğu Bursaspor maçından 2-0 yenilgi ile ayrıldı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunun Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Çok üzgünüz. Mutlaka puan almak için buraya gelmiştik. Oyunun 4. dakikasında golü yiyince 1-0 mağlup başladık. Oyunu tuttuğumuz dakikalar vardı ama bireysel hatadan 2-0'lık skorla ilk yarı içeri girdik. Bursaspor seyircisini tebrik ederim. Deplasman takımına iyi baskı yapıyorlar. İkinci devre yaptığımız hamlelerle oyunu çevirmek için her şeyi yaptık. Oyun üstünlüğümüz oluşsa da Bursaspor iyi takım savunması yaptı ve biz bu oyunu açamadık” dedi.

Kendisinin takımın başına geleli 2 hafta olduğunun altını çizen Taşkın, “Geçen yıla göre ciddi oyuncu farklılıklarımız var. Adaptasyon sorunu olacaktır. 7-8 oyuncu takımdan gitti. Takımın uyum sorununu halledersek yukarılar zorlayan bir Keçiörengücü olacaktır” diye konuştu.