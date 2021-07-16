Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu destekledi, Kulüpler Birliği ‘faydası olmaz’ dedi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TFF ve Katar şirketi beIN Medya'nın sahibi olduğu Digiturk'le sorunlar yaşayan Kulüpler Birliği'ne destek mesajı verirken, Kulüpler Birliği'nden bu desteğe tepki gösteren bir açıklama geldi.

Güncellenme: 18:52, 16/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Kemal Kılıçdaroğlu destekledi, Kulüpler Birliği ‘faydası olmaz’ dedi!

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beIN Sports ile ödeme konusunda uzun süredir sorun yaşayan Kulüpler Birliği’ne, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan ve Kulüpler Birliği’nin TFF’den talep ettiği 4 maddelik bildiriyi yayınlayan Kılıçdaroğlu, “TFF yönetimine ve Katarlı Bein’in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan 4 büyük kulüp başkanı da (Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray) tarihte ilk kez bir canlı yayında buluştu ve TFF ile yaşadıkları sorunları anlatmıştı. TFF ekseninde yaşanan sıkıntıların paylaşıldığı programda, Süper Lig yayıncısı Katar şirketi beIN Sports’un ödemelerde yaşattığı zorluklara ve anlaşılan fiyatta indirim yapılmasına da değinildi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu desteği, Kulüpler Birliği tarafından kabul görmedi. Kılıçdaroğlu’na yanıt mahiyetinde bir açıklama yayınlayan Kulüpler Birliği, “Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı olarak görüş bildirmeleri konuyu farkı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Kulüpler Birliği’nin açıklamasının altına yorum yapan birçok kişi, yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir4 büyük kulüp başkanından tarihi buluşma! TFF, yayıncı kuruluş, yabancı sayısı4 büyük kulüp başkanından tarihi buluşma! TFF, yayıncı kuruluş, yabancı sayısı
Ahmet Nur Çebi Ali Koç bein Beşiktaş canlı CHP Fenerbahçe Futbol Galatasaray Katar Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig TFF Trabzonspor Türkiye tweet
Yayınlanma Tarihi:18:08,