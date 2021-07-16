Kemal Kılıçdaroğlu destekledi, Kulüpler Birliği ‘faydası olmaz’ dedi!

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beIN Sports ile ödeme konusunda uzun süredir sorun yaşayan Kulüpler Birliği’ne, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan ve Kulüpler Birliği’nin TFF’den talep ettiği 4 maddelik bildiriyi yayınlayan Kılıçdaroğlu, “TFF yönetimine ve Katarlı Bein’in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan” ifadelerini kullandı.

TFF yönetimine ve Katarlı Bein’in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan pic.twitter.com/YBuGhEKkIa — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan 4 büyük kulüp başkanı da (Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray) tarihte ilk kez bir canlı yayında buluştu ve TFF ile yaşadıkları sorunları anlatmıştı. TFF ekseninde yaşanan sıkıntıların paylaşıldığı programda, Süper Lig yayıncısı Katar şirketi beIN Sports’un ödemelerde yaşattığı zorluklara ve anlaşılan fiyatta indirim yapılmasına da değinildi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu desteği, Kulüpler Birliği tarafından kabul görmedi. Kılıçdaroğlu’na yanıt mahiyetinde bir açıklama yayınlayan Kulüpler Birliği, “Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı olarak görüş bildirmeleri konuyu farkı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Kulüpler Birliği’nin açıklamasının altına yorum yapan birçok kişi, yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.