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Kemerburgaz’da tarihi tahliye! Galatasaray’ın yeni evi

Enerji Bakanlığı’nın ruhsatını iptal ettiği madencilik firması, Galatasaray'ın arazisinden tahliye edildi. Araziye sarı-kırmızılı bayrak asıldı. Bu gelişme; Galatasaray’ın bazı tesislerinin Kemerburgaz’a taşınması anlamına geliyor.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 08:23, 30/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Kemerburgaz’da tarihi tahliye! Galatasaray’ın yeni evi

Galatasaray camiasının en önemli gündem maddelerinden biri olan, uzun zamandır çözüm bekleyen Kemerburgaz'daki arazi konusunda büyük bir adım atıldı. Enerji Bakanlığı daha önce, arazi üzerinde madencilik yapan firmanın ruhsatını iptal etmişti. Söz konusu firma dün araziden tahliye edildi ve bölgeye Galatasaray bayrağı dikildi. SÖZCÜ'nün adım adım izlediği bu gelişme; kulübün bazı tesislerinin Türk Telekom Stadı'na daha yakın olan Kemerburgaz'a taşınmasının önünü açacak.

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2 YILDA BİTİRİLECEK

Galatasaray’ın yeni tesislerinin inşa edileceği Kemerburgaz'daki arazinin bir kısmı maden işletmesi ile çakışıyordu. Arazi sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilmesine rağmen maden şirketi, araziyi terk etmemiş ve süreç uzamıştı. Tahliyenin ardından arazi, Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve spor tesisinin kuruluşu için gereken çalışmalara başlayabilmesi için Galatasaray'a devredilecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kemerburgaz tesislerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyor.

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BAŞKAN CENGİZ NE DEMİŞTİ?

“Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak.”