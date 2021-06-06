Kenan Karaman antrenmana katılmadı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da devam ettiriyor. Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte’de konaklayan ay-yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Kondisyon çalışan milliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise birebir şut organizasyonu ve taktik idman yaptı.

Antrenmana Kenan Karaman, sağ üst arka adelasinde oluşan sertleşme nedeniyle takımla birlikte çalışmazken, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.