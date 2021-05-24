Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorfa veda etti

Milli oyuncu Kenan Karaman, 30 Haziranda serbest kalıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 30 Haziranda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve serbest kalacağını açıkladı. Milli oyuncu yaptığı açıklamada, ”Veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Üst lige yükselerek kulübe veda etmek isterdim ama bu mümkün olmadı.
Taraftarlara, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Burada heyecan verici 3 yıl geçirdim. Kişisel olarak burada olgunlaştım. Kulübe gelecek için iyi şanslar diliyorum. Umarım en kısa sürede Bundesliga’ya dönersiniz” ifadelerini kullandı.
DANKE FORTUNA @f95
Es ist an der Zeit Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt. Ich möchte mich bei allen Fans, dem Staff und meinen Mitspielern bedanken. pic.twitter.com/jlyHn3WcL8
— Kenan Karaman (@karamank26) May 24, 2021