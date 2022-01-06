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Kenan Karaman saç baş yoldurttu!

Beşiktaş'ta transfer olduğu günden bu yana performansı tartışılan Kenan Karaman, Süper Kupa maçındaki bir pozisyondan sonra gündeme oturdu.

Yayınlanma: 09:28 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kenan Karaman saç baş yoldurttu!

Süper Kupa maçında Antalyaspor’u penaltılarla devirerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş’ta, Kenan Karaman’ın performansı tartışma konusu oldu. Uzun süredir eleştirilerin odak noktası olan milli futbolcu, maçın ilk yarısında kaçırdığı golle taraftara adeta saç baş yoldurttu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Cyle Larin’in ceza sahası içine yaptığı topa hareketlenen Kenan Karaman, altıpas içinde bomboş pozisyonda topa yetişemeyince net bir gol fırsatını harcamış oldu. Takım arkadaşları Kenan Karaman’ın değerlendiremediği pozisyonun ardından şaşkına dönerken, Atiba Hutchinson ve Michy Batshuayi tepki gösterdi.

20 MAÇ 1 ASİST!

Sosyal medyada birçok taraftarın eleştirisiyle karşılaşan Kenan Karaman’ın ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak gönderilmesi de gündemde. Sezon başında Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz şekilde Beşiktaş’a transfer olan milli futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 20 maçta sadece 1 asist yapabildi.

Sosyal medyada Kenan Karaman hakkında yapılan bazı yorumlar:

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