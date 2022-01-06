Kenan Karaman saç baş yoldurttu!

Beşiktaş'ta transfer olduğu günden bu yana performansı tartışılan Kenan Karaman, Süper Kupa maçındaki bir pozisyondan sonra gündeme oturdu.

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Süper Kupa maçında Antalyaspor’u penaltılarla devirerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş’ta, Kenan Karaman’ın performansı tartışma konusu oldu. Uzun süredir eleştirilerin odak noktası olan milli futbolcu, maçın ilk yarısında kaçırdığı golle taraftara adeta saç baş yoldurttu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Cyle Larin’in ceza sahası içine yaptığı topa hareketlenen Kenan Karaman, altıpas içinde bomboş pozisyonda topa yetişemeyince net bir gol fırsatını harcamış oldu. Takım arkadaşları Kenan Karaman’ın değerlendiremediği pozisyonun ardından şaşkına dönerken, Atiba Hutchinson ve Michy Batshuayi tepki gösterdi.

Beşiktaş’ın Kenan Karaman ile değerlendiremediği pozisyon. pic.twitter.com/oEvKCXSvGi — FutbolArena (@futbolarena) January 5, 2022

20 MAÇ 1 ASİST!

Sosyal medyada birçok taraftarın eleştirisiyle karşılaşan Kenan Karaman’ın ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak gönderilmesi de gündemde. Sezon başında Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz şekilde Beşiktaş’a transfer olan milli futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 20 maçta sadece 1 asist yapabildi.

Sosyal medyada Kenan Karaman hakkında yapılan bazı yorumlar:

Kenan Karaman halı sahada adam eksik olunca çağırılan arkadaşın kuzeninden farksızsın. Oyunda ama hangi oyun.. #BJKvANT — Enver Yanık (@Enver_Yanik) January 5, 2022

Önder hoca: Kenan gol atmamız lazım.

Kenan Karaman: inşallah atarsınız hocam. pic.twitter.com/3c146lmEqk — ismet (@ismetyamanjk) January 4, 2022

Kenan karaman ı katar da bırakın — İlhan mansız (@ilhanmalsiz) January 5, 2022

Emirhan İlkhan, Kenan Karaman’ın kaç maçtır veremediği katkıyı bu maçta tek başına verdi — Olay BEŞİKTAŞ (@OlayBesiktas) January 5, 2022

Kenan Karaman’ın 80 dakikada yapamadığı kanat bindirmesini Emirhan İlkhan 10 dakikada yaptı — Janitschar (@FantaUgur2) January 5, 2022

Hani Larinin attığı goller boş beleş diyorlarya o golleri atmak da büyük meziyet … bkz: kenan karaman — Renkli Yorumlar (@renkli_yorumlar) January 5, 2022