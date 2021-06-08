Kenan Karaman: Tamamen Milli Takım’a odaklandım

Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalmayacağını açıklayan milli futbolcu Kenan Karaman, ay-yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Almanya kampında, özel röportaj verdi.

A Grubu’nda, şampiyonanın da ilk maçı olan İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Karaman, “Şu an İtalya maçına odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı, bu açıdan karşılaşmanın ayrı bir özelliği var. Sayılı günler kaldı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuç çıkaracağımızdan eminim. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Ama her maçın ayrı bir değeri ve başlangıcı olacak. Biz tabii ki coşkuyla, mücadeleyle, güzel oyunla milli takımımızı temsil etmek istiyoruz. Tabii başarı da çok önemli. Bunlar için çok çalışacağız. Hocamız da bizi çok güzel hazırlıyor ve İtalya maçına odaklandık. İnşallah bu maç da bizim adımıza iyi geçecek” şeklinde konuştu.

Kenan Karaman, kendisine Türkiye’den teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Ben şu an ne menajerimle ne de başka bir yerle görüştüm. Tamamen Milli Takım’a odaklandım. Bu tarz şeyleri şu an düşünmek istemiyorum çünkü burada bulunduğumuz yer çok kıymetli ve bu tarz konularla kendisi sarsmak istemiyorum. Güzel bir turnuva oynamak istiyorum.”

“BENİM İÇİN POZİSYON ÖNEMLİ DEĞİL”

Hangi pozisyonda oynadığının değil, sahada yer almanın önemli olduğunun altını çizen Kenan Karaman, “Tabii en uçta kendimi daha iyi hissediyorum. Klasik bir kanat oyuncusu da değilim. Kanat-forvet tarzında bir stilim var ama bence milli takımda bu oyun stilimi uygulamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi benim için pozisyon önemli değil, sahada olmak önemli. Sahada olduğum zaman da elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.

“TÜRKİYE LİGİ GEÇTİĞİMİZ YILLARA NAZARAN DAHA YÜKSELDİ”

Avrupa’da forma giyen futbolcuların milli takıma büyük katkısı olduğunu dile getiren Karaman, “Daha çok futbolcu Türkiye’den Avrupa’ya transfer oluyor. Bu çok güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki senelerde bu daha da fazlalaşır. Herkes Avrupa’da üst seviyede oynuyor, tabii bu milli takıma da yansıyor. Ama Türkiye ligini de küçümsememek lazım. Türkiye ligi geçtiğimiz yıllara nazaran daha yükseldi diye düşünüyorum. O yüzden Türkiye liginden Avrupa’ya giden oyuncular var. İnşallah daha da genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Avrupa’ya transfer olur” diye konuştu.

“KESİNLİKLE GENÇ YAŞTA AVRUPA’YA GİTSİNLER”

Avrupa’dan, Türkiye’de forma giyen futbolculara gelen teklifler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kenan Karaman, “Öncelikle genç futbolcu kardeşlerime tavsiyede bulunmak isterim. Çünkü o konuda biraz geride olduğumuzu düşünüyorum Türkiye’de. Genç yaşlarda eğitim çok önemli, futbol eğitimi. Belirli bir taktik seviyesine ulaşmak için bence Avrupa şu an için daha iyi. Hiç tereddüt etmesinler, öyle bir imkanları olduğu zaman kesinlikle genç yaşta Avrupa’ya gitsinler, daha faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.