Kenan Koçak’a teklif yağıyor

Almanya’da gösterdiği başarıyla adını duyuran Kenan Koçak’ın yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oluyor. Thomas Tuchel, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp gibi ünlü teknik direktörlerle ortak çalışmalar gerçekleştiren Kenan Koçak, 1.5 sezon çalıştırdığı Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover’den ayrılacağını açıklamıştı. Daha önce ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Koçak için Almanya Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

Aylar öncesinden Hannover 96’da yeni sezonda görev almayacağını açıklayan Kenan Koçak için Türkiye’den ciddi teklif geldi. Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Koçak’ı takımın başına geçirmek isteyen kulüpler, tecrübeli teknik adamın karar vermesini bekliyorlar.