Kerem Aktürkoğlu: 3 final maçına çıkacağız

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık. 3 maç var. 3’ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz.”