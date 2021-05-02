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Kerem Aktürkoğlu: 3 final maçına çıkacağız

Süper Lig'in 39. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Güncellenme: 22:43, 02/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Kerem Aktürkoğlu: 3 final maçına çıkacağız

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık. 3 maç var. 3’ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz.”

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