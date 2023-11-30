Kerem Aktürkoğlu 58 gün sonra gol attı, Ndombele ıslıklandı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında yaklaşık 2 ay sonra golle tanışırken, Ndombele'ye taraftardan tepki geldi.

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Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United ile oynanan maçta, yaklaşık 2 aylık bir sürenin ardından gol sevinci yaşadı.

En son golünü 3 Ekim tarihinde Manchester United’a karşı deplasmanda atan Kerem, 58 gün sonra tekrar golle buluştu. Ayrıca, Manchester United ile yapılan her iki maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig’de üç gol atan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de üç gol kaydederek toplam gol sayısını altıya yükseltti.

Aktürkoğlu, oyuna yedekten girdikten sonra attığı gol ile maçın skorunu 3-3’e taşıyan isim oldu.

NDOMBELE’YE TEPKİ

Öte yandan, Galatasaray’ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, Manchester United karşılaşmasında taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Sezon başında İngiltere’nin Tottenham takımından transfer edilen Ndombele, Manchester United karşısında ilk 11’de yer alıp 60 dakika sahada kaldı.

26 yaşındaki futbolcu, yerini Sergio Oliveira’ya bıraktığında taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

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